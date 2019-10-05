紅雀險勝勇士 阿庫尼亞犯眾怒

勇士阿庫尼亞目送小白球的習慣，讓隊友和對手都很不爽。（法新社）

勇士佛里曼9局下開轟，仍以1分敗給紅雀，賽後也砲轟小老弟阿庫尼亞的態度。（法新社）

紅雀終結者馬丁尼茲（左二）驚險守住勝利。（今日美國）

紅雀終結者馬丁尼茲（左二）不滿阿庫尼亞看著球出全壘打牆，最終驚險守住勝利。（今日美國）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕兩隊都氣他！紅雀昨以7：6奪下國聯分區賽首戰，全場焦點都在勇士隊超級2年級阿庫尼亞身上，先是消極跑壘引隊友怨言，原地目送全壘打再激怒對方投手，激起系列賽緊張情緒。

深遠一壘安 勇士間接少分數

21歲的阿庫尼亞去年奪下新人王，今年又差3盜達成「40-40」，被稱為「國聯的楚奧特」，昨不但貢獻猛打賞，還有四星級守備美技，沒收僅35%接殺機率的安打。但7局下沒積極跑壘，導致深遠飛球變一壘安打，讓隊友很有意見。

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先發4.2局掉1分的投手凱可表示，「這是季後賽，如果你沒有全力以赴，你就是在看輕自己，也看輕球隊。」

阿庫尼亞沒積極搶壘，使該局未能攻分，最後比數證明付出代價，紅雀在8局攻2分追平，9局歐蘇納、王寇頓兩支適時長打攻4分，即便勇士在9局下賣力追分，最後就輸1分。

佛里曼：一再叮嚀、白費氣力

勇士老大哥佛里曼表示，這並非阿庫尼亞首次怠慢跑壘，「當你要一而再再而三叮嚀，就只是白費氣力，必須要自己知道這是錯誤，且不能發生在季後賽。」

目送全壘打 紅雀終結者不爽

勇士9局下的3分大局，有2分是阿庫尼亞的「道歉轟」，卻因目送全壘打的動作，讓紅雀終結者馬丁尼茲不悅，在捕手莫里納安撫後，才冷靜抓到最後出局。他說，「我希望他能尊重比賽，尊重我這個資深球員。」

紅雀今晨4時半推出王牌佛雷爾提搶聽牌，勇士王牌索洛卡留到第3戰，扮演阻止對手晉級或逆轉取得聽牌的角色。自2001年起，勇士已連輸9個季後系列賽，再輸紅雀將平小熊連10個的聯盟紀錄。

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