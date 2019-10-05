道奇拔得頭籌 季後賽首輪穩了

畢爾勒先發6局飆8K、無失分，為道奇贏下分區賽首戰。（歐新社）

道奇贏下季後賽首戰，晉級次輪機率大增。右二為總教練羅伯斯。（法新社）

〔記者徐正揚／綜合報導〕本季打出國聯最佳戰績的道奇，昨天在畢爾勒先發6局無失分帶領下，配合打線在後段攻下4分鎖定勝果，以6：0擊敗國民，在5戰3勝制的國聯分區系列賽，拿下對他們季後賽前途至關重大的第1戰。

6局飆8K 畢爾勒僅被敲1安

畢爾勒用100球投6局，僅挨1安無失分，還送出8次三振，拿下生涯季後賽首勝，並以25歲又67天成為季後賽史上飆8K、無失分、挨1安的最年輕投手，他說，「我只是努力把局數投長，最棒的是計分板上對方一直掛零。」

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國民孔賓投6局、挨3安飆9K雖不遑多讓，卻因5次保送種下敗因，首局4次保送奉送道奇先馳得點，5局下2出局又保送後，被道奇以安打加失誤攻下第2分，道奇打者在他退場後，7局下先靠馬恩西滿壘時適時安打追加2分，8局下再靠2發陽春彈拉開比數。

大聯盟自1995年把季後賽改為三輪制後，道奇過去在第一輪贏得第1戰的6次，都順利晉級第二輪，輸掉第1戰的6次都在首輪打包，今年拿下第1戰堪稱好彩頭。兩隊今天進行第2戰，先發投手各是克蕭、史崔斯柏格。

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