派克斯頓首秀 沙巴西亞只動口

洋基首戰先發投手派克斯頓季後賽初登場。（資料照，法新社）

田中將大扛起分區賽第2戰先發。（資料照，法新社）

塞維里諾。（資料照，法新社）

洋基老將沙巴西亞不在季後賽首輪名單之中。（資料照，法新社）

〔記者徐正揚／綜合報導〕美聯分區系列賽今天開打，洋基昨公佈前3場先發投手，依序是派克斯頓、田中將大、塞維里諾，較令人矚目的是首輪球員名單，季後要退休的沙巴西亞並不在其中，他強調，不想因為自己而對球隊造成傷害。

派克斯頓本季拿下15勝創生涯單季新高，從8月起出賽11場10勝0敗，唯一要擔心的是9月28日因臀部緊繃，只投1局便提前退場，他自認傷勢已無大礙，不會影響今天先發，反倒是第一次在10月投球，讓他覺得非常興奮。

請繼續往下閱讀...

派克斯頓生涯前6年都效力水手，從不知季後賽為何物，去年季後被交易到洋基，今天是他季後賽初體驗，他向很多隊友請教如何在季後賽投球，獲得的建議都很一致，「專心投好每1個球，勇敢攻擊好球帶，儘可能減少犯錯、降低傷害。」

沙巴西亞左肩傷勢恢復未達預期，他不諱言，沒能打季後賽一定很挫折，但會繼續接受治療，希望洋基順利闖過首輪，他就有機會在美聯冠軍賽上場，他也建議派克斯頓，「在球季投過的重要比賽，跟季後賽沒啥不同，上去只管好好表現。」

從2009、10年首輪到2017年美聯外卡賽，雙城近10年3次打季後賽都強碰洋基且7戰皆墨，今天派王牌投手貝里歐斯先發，這是他第2次在季後賽登板，前次是2017年對洋基中繼3局失3分。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法