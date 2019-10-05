全運會》江宏傑歸隊 南市「乒」回王位

江宏傑（左）昨和徒弟楊子儀（右）聯手，為台南市贏下關鍵第3點。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／桃園報導〕賽前不被看好的台南市，昨在108年全運會男子桌球團體賽決賽，以3：2力退尋求衛冕的台北市，相隔兩屆再度奪金，他們要將這面金牌獻給今年初病逝的「台南幫」祖師爺林忠雄，因為有他的庇佑，才能創造奇蹟。

由林忠雄一手創立的南市男桌，曾締造空前的跨區運、全運會23連霸紀錄，但104年全運會在決賽不敵由莊智淵領軍的高雄市；上屆更因黃聖盛、江宏傑缺陣，僅拿第5名。

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台南市隊相隔兩屆奪金，將榮耀獻給「台南幫」祖師爺林忠雄。（記者林岳甫攝）

4年前眼睜睜看著對手捧冠，是江宏傑至今難以忘記的痛，他前天4強賽重出江湖，就助隊擊敗由陳建安領銜的苗栗縣，重返金牌戰。

聯手楊子儀 贏下關鍵點

江宏傑昨在第3點雙打和徒弟楊子儀聯手迎戰馮翊新／王泰崴，第4局化解1個賽末點後士氣大振，最終以3：2逆轉勝。江宏傑說：「教練希望我扛下第3點雙打，只要拿下勝利，就能提升獲勝的機率。」

黃建都拿下決勝第5點，助南市成功攻頂。（記者林岳甫攝）

江宏傑第4點單打雖以0：3不敵台灣一哥林昀儒，而剃了大平頭的黃建都在決勝第5點以3：1技壓16歲新秀馮翊新，助南市攻頂成功。黃建都表示，「小傑歸隊，給我們這群小將安心感，有他在真的很棒。」

技壓馮翊新 黃建都關門

黃建都週一結訓，隔天就向國訓中心請假，趕赴桃園出賽。他打趣表示：「我在成功嶺常掃地，現在可能拿掃把還比較會打，打贏馮翊新有點意外，畢竟我已經有段時間沒練球了。」

女團新北市4連霸

女子團體賽方面，以國泰為班底的新北市，在鄭先知、劉馨尹、陳思羽聯手出擊下，以3：0橫掃台北市，完成4連霸；地主桃園市直落3力克高雄市，奪下銅牌。

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