全運會》林昀儒零破綻 眾家好手求解

林昀儒本屆全運會在男團賽取得全勝，昨並斬獲混雙金牌。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／桃園報導〕台灣一哥林昀儒本屆全運會在男子桌球團體出賽6場，僅失3局，取得全勝，成為台北市「鐵點」，即使與團體2連霸失之交臂，昨他和王意如斬獲混雙金牌，也是個人生涯全運會第2金，今與王泰崴的男雙和明日展開的單打，都要力拚金牌。

昨混雙奪金 今拚男雙

林昀儒2年前首次出征全運會，為台北市搶下隊史首面團體金牌，男雙與王泰崴鍍銀，單打決賽則不敵莊智淵而屈居第2。

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經過2年淬鍊，世界排名第10的林昀儒，被視為本屆男單奪金最大熱門，但他不敢掉以輕心，「全運會並不好打，我每場都會抱著衝擊的心態，迎戰每個對手。」

林昀儒在團體賽擔任台北市第1單，連續擊敗陳建安、洪子翔、楊恆韋、賴啟鑑、黃建都、江宏傑等好手。

江宏傑：打法毫無漏洞

江宏傑曾於2015年國手選拔賽擊敗當時僅14歲的林昀儒，但2017年全國錦標賽過招，小林直落4打退江宏傑，昨又連掃3局，取得對戰2連勝。江宏傑認為，林昀儒質量、技術提升許多，打法毫無漏洞。

黃建都在2016年台北青少年公開賽4強戰，從1：3落後連趕3局逆轉林昀儒。昨再戰小林以1：3落敗，他說：「昀儒能穩居世界排名第10，一定有過人之處，現在他技術太穩定，想贏他真的很難。」

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