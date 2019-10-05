樂天牛棚有豪哥 讓工藤公康皺眉了

宋家豪（取自樂天官方粉絲專頁）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕經典賽日本隊戰友則本昂大、千賀滉大，今天中午12時（FOX體育、FOX體育3台直播）揭開日職季後賽序幕，樂天以洋聯第3之姿力拚「下剋上」軟銀。這將是宋家豪第二度現身10月戰場，欲洗刷2017年季後賽的悔恨。

高潮賽對軟銀 宋家豪要雪恥

軟銀王牌千賀本季以227次奪三振，中斷則本連5年最多K紀錄，他說，「還沒和則本聊過這件事，等比賽結束後再連絡。」兩人在國家隊時，千賀很尊敬則本，彼此還會分享變化球投法，相互提攜，過去兩人對決4次，千賀以1勝3敗居劣勢。

有別於去年對樂天16勝9敗，軟銀今年僅奪13勝12敗，監督工藤公康特別提到，關鍵就在樂天牛棚，「戰力是6球團NO.1，相當整齊，因此先得分變得格外重要。」

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日媒分析，樂天牛棚3大投手宋家豪、何曼和救援王松井裕樹，對戰防禦率皆不到2，軟銀一旦落後會很辛苦。宋家豪在2017年季後賽對軟銀奪過勝投，卻也在第4戰投0局挨雙轟吞敗，導致樂天遭聽牌，今年要討回顏面。

下午1時開打的央聯季後賽首輪，橫濱推出石田健大對上阪神西勇輝，兩隊自2017年後再碰頭，當時橫濱完成「下剋上」還殺進「日本一」，今年對戰阪神8勝16敗1和固然不理想，季後賽將是新的開始。

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