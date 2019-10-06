被洋基吃死死 雙城靠奇兵翻身？

托瑞斯第5局敲回勝利打點，助洋基逆轉雙城，搶得分區賽首勝。（歐新社）

洋基拉梅斯（右）和賈納（左）昨對雙城都貢獻全壘打。（歐新社）

雙城多布納克8月才登上大聯盟，今晨迎接季後賽首度先發。（資料照，美聯社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕在22歲小將托瑞斯的致勝一擊下，洋基昨在季後賽分區系列賽10：4擊敗雙城，不但在季後賽對雙城取得11連勝，更讓這支美聯中區勁旅在季後賽吞下14連敗；洋基今晨派出「神之子」田中將大拚聽牌，雙城則出動24歲「Uber奇兵」多布納克止連敗。

季後賽對洋基11連敗

當洋基在季後賽首輪遇上雙城時，過往數據宛如定心丸，「法官」賈吉就提到2017年外卡驟死戰對雙城，儘管1局上就讓對方得3分，「一旦我們拿下第1分，只要專心打擊、做好本分，就能如我們所願。」

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雙城砲火勝 首戰卻沒贏

結果就像前年外卡戰以8：4擊敗雙城，洋基昨也逆轉勝，累計自2002年以來對雙城101勝37敗，包括季後賽的14勝2敗。擔任先發第6棒二壘手的托瑞斯，是昨役勝利打點，他在5局3：3平手時，敲出帶2分打點的二壘安打，他更以22歲295天年紀，成為隊史自1957年庫貝克之後於季後賽貢獻至少2分打點的最年輕球員。

洋基開路先鋒拉梅修3安打4打點，也是亮點，他在6局和另一老將賈納先後開轟，則是洋基今年季後賽的第1、2轟。雙城和洋基在例行賽都締造團隊至少300轟，雙城以307轟小贏洋基1轟，昨役也合計3轟勝出，結果卻落敗。

不像洋基今派出第6度在季後賽先發的田中將大，雙城推出今年8月才升上大聯盟的多布納克主投。多布納克去年還利用休季期間兼差開Uber，本季從高階1A出發，9月21日拿下大聯盟生涯首勝，如今竟榮登季後賽舞台，他自己都覺得不可思議，「這是我人生最棒的一週，從結婚、封王到能在季後賽先發，我已經想不出比這些更好的事。」

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