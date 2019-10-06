不敗韋蘭德遮光芒 柯爾今搶聽牌

韋蘭德昨拿下生涯在分區賽第8勝，助太空人搶得頭彩。（法新社）

柯爾擔綱太空人分區賽第2戰先發投手。（資料照，法新社）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕「我們被『韋蘭德』了。」光芒總教練凱許搖搖頭苦笑，為美聯分區賽首戰下完美註解。塞揚熱門韋蘭德維持生涯在分區賽的可怕穩定性，以先發7局無失分率隊6：2搶勝，今交由柯爾搶先聽牌。

韋蘭德僅在5局上被敲1支安打，即便已36歲，投到7局上還能飆出154.6公里，以連3K為7局投球收尾，太空人總教練辛奇說，「他的油箱還存了些油迎接後段先發，除非有必要，他不會打亂比賽計畫，就像好的短跑選手，總是贏在終點線。」

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韋帥第7局連3K 分區賽8勝0敗

光芒奉送韋蘭德歷史紀錄。他生涯在分區賽出賽11場，戰績8勝0敗，打破佩提特和史摩茲紀錄，且防禦率僅2.14，手下敗將包括運動家、洋基、紅襪、印地安人等隊，讓對手取其名作為動詞，象徵在分區賽的莫大宰制力。

「過去的好表現跟未來沒有關係，」韋蘭德表示，「我從不自滿曾在季後賽達成什麼，每場都是一個新的機會要來重新證明自己。」

凱許坦言若下週再對韋蘭德找不到新對策，然而光芒可能很難再遇上他，今早將碰上另一名20勝300K的柯爾，8日則要對決葛蘭基，而在分區賽贏下首戰的球隊，最後晉級機率高達78%。

光芒游擊手阿德梅斯表示，他們必須要積極一點，「這些強投不會有太多失投球，當他們失投一球，你就必須要掌握住給予傷害。」光芒將由去年美聯塞揚史奈爾、摩頓投2、3戰，力阻太空人晉級。

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