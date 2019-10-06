國民「傻眼」調度 成功扳平道奇

國民原訂第3戰先發薛哲昨提前登板，後援1局飆出連3K。（今日美國）

國民史崔斯柏格昨先發6局飆10K、僅失1分。（法新社）

〔記者林宥辰／綜合報導〕昨役要是戰敗，接下來要3連勝道奇可謂不可能的任務，因此昨天只要有領先機會，國民隊絕不可能拱手讓人。手握僅僅2分領先，國民選擇在8局下換上原定第3戰要先發的薛哲，薛哲不負教練期望，霸氣連送3次三振，幫助球隊4：2獲勝。

史崔斯柏格昨先發6局送出10次三振、失1分，生涯季後賽合計28局僅失2分。前2局，國民把握道奇強投克蕭不穩取分，薛哲8局下連續三振拉克斯、泰勒和佩德森，9局下國民老將哈德森控球不穩，差點葬送教練如意算盤，最終驚險守住滿壘危機。

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薛哲後援 守住勝利

「老實說，我還真沒料到。」道奇總教練羅伯斯坦言，看到薛哲登板頓時有些傻眼，國民教頭馬丁尼茲則說，他們有計畫在不影響先發輪值情況下，儘量活化投手調度。

道奇教頭驚訝自然有理由，因為35歲的薛哲3天前外卡戰才登板投了5局，且這僅是他生涯第4度在季後賽後援，前次是2017年國聯分區系列戰的第5戰，當時失4分（2分自責），球隊最終輸球。

賽後，官網原訂先發預告暫時撤除薛哲的名字，國民隊表示會觀察薛哲的狀況，第3戰可能改推桑契斯先發。

薛哲霸氣守住重要勝利，說賽前教練已向他提出可能登板，自己則隨時準備：「這是季後賽，每場出賽都是全力以赴，無論下次何時球隊需要我，我都會上場。」

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