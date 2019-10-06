雙冠王朱育賢 學會駕馭寂寞

朱育賢（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕隨著詹子賢、林智勝、林泓育3位可能競爭對手都沒先發，朱育賢昨天還沒開賽就確定包辦全壘打、安打雙冠王，他今年雖然大放異彩，卻覺得還不夠相信自己，期許明年要更成熟。

朱育賢上半季打擊率3成94、安打95支、全壘打22轟、打點73分都是第一，但下半季全壘打只再添8發，打擊率、打點各被林立、林益全超越，他認為，上半季沒在看數據，覺得打擊很簡單，雖然下半季狀況嚴重下滑，對他卻是很好的經驗。

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朱育賢指出，下半季遇到狀況後，身體經常不照著想法走，往往一個好球或策略設定不對，就讓自己整個亂掉，連不用安打就能幫助球隊推進都做不到，「教練有說，在第一的人是很寂寞的，當後面的人一直追上來，我會愈來愈不相信自己。」

朱育賢表示，本季許多成績雖是生涯最佳，今年也是打職棒最成功的一年，卻無法像隊友林泓育、郭嚴文、陳俊秀那麼成熟，即便打不好仍以正面心態面對，「今年是個很好的經驗，可以幫助我再進步，在未來變得更成熟。」

12強賽是朱育賢首次入選重大國際賽國手，他認為，學生時期一直有國手夢，礙於都沒能如願，漸漸沒有當國手的想法，能有機會為國爭光當然開心，畢竟沒有國際賽經驗，只能先專心準備總冠軍賽，希望為Lamigo拿下最後一次冠軍。

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