36年台灣第一人 鄭兆村首闖決賽

鄭兆村首次拿下世錦賽標槍項目決賽門票。（法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「黃金右臂」鄭兆村昨在2019年杜哈世界田徑錦標賽男子標槍資格賽上陣，也是台灣本屆最後一位亮相的選手，他擲出83公尺40，雖未跨過決賽門檻84公尺，仍排在所有選手第10名，以擇優方式闖入明日凌晨0點55分的決賽，更是決賽中唯一亞洲選手。

鄭兆村闖進世錦賽標槍項目決賽，為唯一亞洲選手。（路透）

唯一晉級亞洲選手

值得一提的是，鄭兆村這張決賽門票價值連城，是繼1983年首屆世錦賽男子跳遠選手李木財後，相隔36年首位躋身決賽舞台的台灣人。

本屆標槍資格賽共32名選手參戰，並且分成A、B兩組進行，選手各有3次試擲機會，只要丟出逾84公尺將篤定晉級12強決賽，而A組共6人跨過決賽門檻，B組則有3名。

鄭兆村在2017年首度參加世錦賽，當時因備戰台北世大運，未把狀況調整至高峰，資格賽僅丟出77公尺87，無緣決賽。

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歷經兩年淬鍊，居B組的鄭兆村實力能和各國名將比拚，即使以60公分之差無緣跨過決賽門檻，仍排在B組第4、所有選手第10名，以擇優方式取得決賽席次。至於與鄭兆村同組的德國名將霍夫曼、2016年里約奧運金牌羅勒爾都爆冷遭淘汰。

資格賽表現最優異者為A組的德國名將維特爾，他生涯最佳94公尺44、本季最佳90公尺03，本屆將尋求衛冕。昨他展現強烈企圖心，首擲以89公尺35技驚四座，居所有選手第1名。

此外，2016年里約奧運女子100公尺跨欄金牌美國麥克妮爾，昨預賽發生起跑違例，直接被取消資格，黯然帶著淚水離開賽場，成為最大意外。

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