洋基速速聽牌 雙城悲慘2紀錄

洋基葛瑞戈爾斯3局下敲出滿貫彈，帶動打線猛攻狂灌7分，提前底定大局。 （法新社）

葛瑞戈爾斯滿貫彈助攻

田中將大投5局飆7K、僅挨3安失1分，生涯季後賽防禦率僅1.54。（法新社）

〔記者徐正揚／綜合報導〕雙城在季後賽的「洋基魔咒」還是無法破除，昨天美聯分區系列賽第2場還沒打完3局，就被葛瑞戈爾斯的滿貫彈一棒擊沉，洋基靠這局鯨吞7分底定大勢，以8：2拿下2連勝快速聽牌，雙城在季後賽對洋基12連敗。

雙城季後賽15連敗 對洋基12連敗

洋基1局下先靠英卡納西恩敲安先馳得點，3局下葛瑞戈爾斯轟出隊史季後賽第12發滿貫彈，帶動打線猛攻12人次狂灌7分，以8：0提前分出勝負；雙城在季後賽15連敗、對洋基12連敗，2項都改寫大聯盟紀錄。

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葛瑞戈爾斯9月打擊率僅1成94，第1戰3打數0安打，昨役仍被排在第8棒，以3打數2安打4打點成為贏球大功臣，他指出，第1戰被達菲（雙城此役第2任投手）偏高直球三振，這次又碰上類似的球，當下已經做好準備。

田中5局飆7K 僅失1分

田中將大用83球投5局飆7K、僅挨3安失1分，生涯季後賽防禦率僅1.54，他認為，在季後賽才出賽6場，樣本數還太小，因此不會去想之前的成績，只要上場就是全力以赴，拿出該有的水準，把每1球投好。

雙城前次在季後賽贏球得回溯至2004年的昨天，於美聯分區系列賽第1戰以2：0力挫洋基，明天的第3戰回主場背水一戰，總教練包德利對球員仍有信心，相信可以扭轉情勢。歷史數據顯示，在5戰3勝制落居0勝2敗後，拚出3連勝逆轉的機率僅12%。

國民改派桑契斯對戰柳賢振

國聯分區系列賽今天進行第3戰，紅雀與勇士、國民與道奇都打成1勝1敗平局，遲未公布先發投手的國民，礙於表定先發薛哲提前於第2戰第8局登板中繼，壓到賽前數小時才確定今天改派桑契斯先發拚戰道奇柳賢振。

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