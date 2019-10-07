柯爾狂飆15Ｋ 太空人聽牌

大聯盟季後賽 投手單場最多三振

飆K破隊史紀錄 季後賽史第3多

歐蘇納（右）9局上搞成無人出局滿壘危機，太空人趕緊換人接手，成功拆彈。 （法新社）

〔記者徐正揚／綜合報導〕即便終結者歐蘇納9局上「劇場開很大」，太空人仍靠光芒打者頻頻領到老Ｋ，有驚無險以3：1拿下2連勝，繼洋基後也在美聯分區系列賽以2勝0敗聽牌，先發投手柯爾狂飆15Ｋ，則打破季後賽隊史紀錄。

太空人先發投手柯爾飆15Ｋ，打破季後賽隊史紀錄。（法新社）

柏格曼4局下率先開轟助太空人先馳得點，致使去年美聯塞揚獎得主史奈爾僅用58球投3.1局就退場，這是他生涯季後賽第7轟，連同塞爾、克蕭、簡森、克魯伯、鮑爾，苦主全是明星級強投，「史奈爾很不好對付，我很幸運等到可以好好揮棒的球」。

太空人直到第7、8局才以5安加守備失誤加買2分保險，這對柯爾已經非常足夠，他投7.2局僅挨4安無失分，前7局不曾被攻上得點圈，一度讓光芒12上12下，單場奪三振15次不僅打破隊史紀錄，也並列季後賽史上第3多。

柯爾指出，這場比數很接近，球隊數次化解危機，才能處在很有利的位置，很開心球隊贏球；太空人連續兩天看韋蘭德、柯爾兩大強投輪流表演，連游擊手柯瑞亞都笑說：「他們讓我好無聊，沒有滾地球可以處理，他們都很優秀，完全主宰比賽。」

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歐蘇納9上驚悚劇 有驚無險

最後的高潮在9局上，歐蘇納開局連挨2安，又暴投再保送，搞成無人出局滿壘，當光芒靠內野滾地球搶下一分後，太空人趕緊換哈里斯接手，終於拿下最後兩個出局數。總教練辛奇期盼一鼓作氣贏得第3戰，以便球員獲得更多休息。

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