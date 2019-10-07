黑豹旗破紀錄 208隊拚戰

黑豹旗全國高中棒球大賽記者會，在抽籤儀式前大合照。（記者陳志曲攝）

松農抽到籤王 台下叫好

〔記者羅志朋／台北報導〕2019年第7屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽，破紀錄208隊報名參賽，昨舉行記者會暨對戰組合抽籤儀式，當松山工農抽中「大魔王」穀保家商，全場掌聲如雷，2隊將在10月26日天母球場進行開幕戰，「中信銀行」則是連續5年冠名贊助黑豹旗。

穀保為上屆黑豹旗冠軍，陣中有8名U18冠軍國手，實力超強，松農則是社團球隊。松農副隊長張乃文昨上台抽籤竟抽到「籤王」穀保，台下他校選手鼓掌叫好，歡呼聲不絕於耳，代表他們首戰得以避開超強球隊，開幕戰松農恐怕少輸為贏。

「我不會再去拜拜了，因為靠神明也沒用。」張乃文說，抽籤前先去拜拜，祈求抽到好籤，沒想到竟然對上穀保，「有預感會抽到，現在腦袋一片空白，都抽到了，算了。」

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治平高中首戰同樣難過，隊長王邦叡抽到黑豹旗3屆冠軍平鎮高中，面對凶多吉少的一戰，王邦叡說：「能交手平鎮很榮幸，希望能打超過5局或至少拿到1分。」

首屆黑豹旗僅51隊參賽，至今已成長4倍，達208隊，有10支新軍加入，其中台中龍津高中首次參賽就抽到青棒強權興大附農。此外，本屆總計有超過80位女教練及球員參與，大會將安排於開幕典禮進行「表揚儀式」。

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