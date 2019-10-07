旅日路難行》大王旅日成績打折扣 恐壓縮中職打者後路

黃忠義（資料照）

前言︰和王柏融一樣，當年呂明賜、陳文賓挑戰日職同具洋將身分，呂明賜雷聲大雨點小，陳文賓幾成一軍絕緣體，沒打出令人激賞的成績，兩人怎麼看王柏融旅日之路？

王柏融中職、日職首個完整球季打擊成績

「大王」王柏融旅日首季打擊成績不理想，球評黃忠義坦言非常意外。（資料照）

記者羅志朋／專題報導

挾連兩年「4割男」、「台灣最強打者」威名，「大王」王柏融成為中職首位透過「台版入札制度」挑戰日職的球員，與日本火腿簽下3年合約，但首季繳出打擊率2成55、3轟、1盜、35分打點慘澹成績，球評黃忠義坦言非常意外。

王柏融2016年在中職首個完整球季，打擊率4成14、擊出200支安打皆創空前紀錄，另有29轟、24盜、105分打點，數據亮眼。但到日職首季各項打擊數據卻大打折扣，跌破許多專家眼鏡。

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黃忠義︰應變能力待加強

黃忠義指出，本季王柏融場上應變能力有待加強，心理層面也不夠成熟，到後面愈打愈保守，可能與背負國人高度期待導致壓力過大有關，「這給柏融檢視自己的機會，要認知人外有人，天外有天。」

明年開季面臨極大考驗

黃忠義認為，現在論王柏融成敗還太早，有今年經驗，相信明年會更好，但必須把握每次機會，明年開季持續低迷將面臨極大考驗，如果王柏融打不出成績，未來中職打者輸出日職空間勢必遭壓縮，不知再等多久才有機會。

另一球評林琨瀚對王柏融旅日新秀成績單則不感意外，所持論點是：「王柏融不像陽岱鋼，他佔洋將名額，面對實力更強且陌生的日職投手，須適應環境，挑戰性比在中職嚴苛太多。」

林琨瀚︰出棒須更果決

林琨瀚表示，王柏融到日職打不好或許與個性有關，自我要求高，給自己太大壓力，怕出棒打不好，第一球常站著看，好球數被拿走更不好出棒，只能被投手玩；明年火腿若找三壘洋砲，王柏融挑戰更嚴峻，何不放手一搏，出棒須更果決。

輿論評價王柏融旅日沒打出身價，顯見中職和日職水準差很大，不過林琨瀚認為，影響王柏融打不好的因素太多，包括受傷、語言、適應能力，帳面成績不見得能反映真正實力，不能因此全盤否定中職。

旅日路難行#王柏融#

黃忠義#林琨瀚

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