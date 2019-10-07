旅日路難行》呂怪物曝當年致命傷 王柏融也中招？

呂明賜（右）與日職巨人前隊友敘舊。（資料照）

記者羅志朋／專題報導

呂明賜日職生涯打擊成績

「亞洲巨砲」呂明賜1988年加盟日職巨人，一軍首打席就開轟，前9戰狂敲7轟，日媒封他「呂怪物」，但好景不常，接下來3年幾乎都在二軍度過，外界認為他被對手不斷攻擊內角弱點是關鍵，不過呂明賜說，真正致命傷是左膝、腰傷，也許王柏融也因傷勢影響表現。

呂明賜回憶道，在巨人首季有一次在北海道比賽，守外野為了接飛球左膝撞到全壘打牆，這個傷對他影響很大，擊球施力點完全不對，愈打愈差，後來練球又傷了腰更是雪上加霜。

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今年季中王柏融撲接飛球傷了右肩休1個月，受傷前打擊率0.281，傷癒復出僅剩0.132。呂明賜認為，受傷多少會影響打擊手感，無法百分百發揮，王柏融季後要檢視自己身、心、技，想辦法調整改進，唯有身心技合一才能有好的發揮。

球評黃忠義說，王柏融的傷應該還沒好，火腿監督栗山英樹基於保護原則才讓王柏融提前關機，二軍比賽也沒下場，「但也不能說受傷就為自己找台階下。」

盡量不看新聞和網路留言

呂明賜表示，王柏融連兩年打擊率4成，中職30年來唯一一人，實力沒問題，但媒體報導、球迷期待給王柏融很大壓力，盡量不要去看新聞和網路球迷留言，「我記得OH桑（王貞治）說過，媒體有褒有貶，他不太看報導，這樣才不會受新聞影響心情。」

王柏融在日職首季打不好，呂明賜說，明年壓力一定更大，還要跟洋將競爭，但不要想太多，盡力去打一定會好起來，「每個人都想要有好結果，但過程更重要，要問自己有沒有努力做好？盡全力但結果不好，也沒遺憾吧。」

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