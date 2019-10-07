旅日路難行》情蒐超乎想像 陳文賓︰弱點不斷被攻擊

陳文賓日職生涯打擊成績

記者羅志朋／專題報導

陳文賓（資料照）

2002年陳文賓奪中職全壘打王，隔年加盟大榮鷹，僅1年就買單，他直言王柏融在火腿打不好，關鍵就在對手研究透澈，弱點不斷被攻擊。

陳文賓回憶道，當年在福岡巨蛋練打，結束後教練帶他進情報室，裡頭掛3面電視牆，清楚解析他揮擊每一球。教練說，「在巨蛋你看得到的攝影機有24支，看不到的還有12支。」

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看透陳致遠 亞錦賽K慘

2003年亞錦賽在札幌巨蛋進行，台灣隊先借福岡巨蛋練球，大榮球團人員大感意外，「怎麼跑來這裡練球？練完也被情蒐完了。」陳文賓透露，當年日本隊情蒐「老大」正是大榮情蒐部長，他們已鎖定陳致遠，最終日本大勝，把陳致遠K得很慘，該部長後來看到他便使眼色，意思是說「你看吧！一切在我們掌握之中。」

陳文賓說，日本情蒐系統完整細膩超乎想像，日職各球隊絕對已徹底研究王柏融，然後不斷攻擊其弱點，加上日本投手很少失投球，這是打不好最大因素。「當然，中職也會情蒐，但台灣投手水準無法不斷投到王柏融弱點，失投機率較高。」

「他應該是慌了。」陳文賓說，王柏融打成這樣他有點意外，這已不是技術問題，感覺上找不到比賽和生活節奏，必須趕快適應環境，只要熟悉節奏和環境，明年值得期許，「當年王貞治監督就勸我不要一直待在宿舍，多去認識福岡這座城市，哪怕是一根草也好。」

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