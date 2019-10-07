全運會》新北「桌」對廝殺 鄭先知爆冷奪后

台灣桌球一哥林昀儒輕鬆拿下男單冠軍，替台北市增添一枚金牌。 （記者廖聿偉攝）

〔記者廖聿偉／桃園報導〕108年全運會桌球最終日，女單決賽上演「新北市內戰」，首度參加全運會的鄭先知技高一籌，終場4：2爆冷擊敗世界排名第23的陳思羽，拿下金牌。

鄭先知（見圖）與陳思羽上演搶后位「新北內戰」，最終鄭先知爆冷奪金。（記者廖聿偉攝）

陳思羽抱病上 連霸夢碎

陳思羽抱病上陣，體力受影響衛冕夢碎。 （記者廖聿偉攝）

陳思羽與鄭先知兩人在兩天前才於女團聯手斷金，昨卻成為對手。鄭先知笑說，「從小就一起打球，很常在國內比賽對決，彼此都很熟悉。我也常觀摩陳思羽的打法，從中汲取經驗。」

前2局鄭先知利用對手失誤，取得局數2：0領先；而抱病上陣的陳思羽不甘示弱，回穩後，連趕2局扳平戰局。可惜陳思羽在比賽後段體力不支，鄭先知乘勝追擊，11：6、11：8再下兩城封后，她笑說，「完全沒想過會贏，即使前半段領先，但還是戰戰兢兢。最後一局取得2個賽末點，我依舊當成0：0在打。」

26歲的鄭先知目前世界排名56，生涯在國際賽成績也不如陳思羽，但此役卻爆冷獲勝，粉碎陳思羽的連霸夢。鄭先知認為，「陳思羽身體疲勞，加上生病，此役發揮的水準，大概是平時的一半還不到；我則是平常心迎敵，才有機會贏球。」

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現任台灣桌球一哥林昀儒，在男單決賽展現宰制力，終場輕鬆以4：0擊敗台南市楊子儀，替台北市增添一枚金牌。

林昀儒寫意封王

世界排名第10的林昀儒，日前在馬來西亞桌球賽連剋兩任中國前世界球王摘金，震驚世界桌壇。本屆全運會老將莊智淵缺陣，國內無人與林昀儒抗衡，總計4場比賽，18局只丟2局，拿下生涯第一面全運會男單金牌。

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