國民玩「舊把戲」自爆 道奇聽牌

道奇透納3分砲助隊聽牌。 （法新社）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕挖東牆補西牆，終究不是辦法。國民季後賽4戰有3場拿先發支援牛棚，昨出現反效果，休2天的柯賓中繼0.2局遭道奇無情砲轟，終場以4：10輸掉關鍵第3戰，凸顯難解的牛棚問題。

柯賓（中）中繼0.2局遭道奇砲轟，最終國民輸掉關鍵第3戰。 （美聯社）

柯賓休2日 中繼遭砲轟

國民牛棚季賽防禦率5.66，在30隊墊底，為了掩護脆弱不已的中繼，從國聯外卡史崔斯柏格後援3局、分區戰G2薛哲1局，都成功將領先交給9局終結者，昨柯賓試圖複製，卻於6局上2出局2好球功虧一簣，敗掉1分領先，道奇單局還猛攻7分。

國民教頭：重來一次仍會這麼做

「計畫是好的，只是結果並不好。」國民總管瑞佐自知牛棚不佳，並靠此戰略才能戰平道奇。總教練馬丁尼茲則說，「我們原本希望他能投2局，上限設在35球。我相信柯賓，就算再重來一次，我還是會這麼做。」

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國民牛棚多不可信？分區賽3戰先發投手合計投17局僅掉3分責失，防禦率1.59，牛棚卻在9局狂掉14分，扣除薛哲、終結者哈德森，5投僅羅德尼無失分，他卻在1.2局被敲2支安打，狂丟3次保送，同樣不安定。

國民前2次完美的先發牛棚輪替，特別是薛哲在G2出其不意的中繼，一度讓外界認為有機會扳倒大鯨魚。中繼杜利托說，「我不認為人們能理解薛哲支援牛棚有多困難，這也為其他人設下不切實際的期望值。」

薛哲今扛生死戰

薛哲今早休2天再扛先發，盼能阻止道奇隊晉級，若守不成或牛棚再出狀況，將是2012年以來第5度在國聯分區賽止步。

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