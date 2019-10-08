換搭檔奇效 柳賢振奪勝追紀錄

季後賽亞投勝投排行榜

〔記者龔乃玠／綜合報導〕相較國民隊的紙糊牛棚，道奇隊安定不少的中繼戰力，讓柳賢振先發5局就奪季後賽生涯第3勝，緊追洋基日投田中將大的4勝，一旦道奇、洋基晉級，甚至一路到世界大賽廝殺，將是日韓爭亞洲紀錄的另類戰場。

道奇柳賢振先發5局奪勝，僅差季後賽「亞洲勝投王」田中將大1勝。（法新社）

柳賢振在8月夏天大低潮，單月防禦率高達7.48，所幸9月及時修正，守住亞洲首次防禦率王獎座。美媒發現，柳賢振和24歲菜鳥捕手史密斯搭配6場，防禦率高達5.40；和老捕馬丁配20場防禦率僅1.52，可能是影響表現的原因之一。

季後賽生涯第3勝 差田中1勝

道奇也注意到相關數據，雖然前2戰均由史密斯擔任先發捕手，昨刻意讓馬丁季後賽初登場和柳胖搭配。柳賢振說，「看到馬丁的生涯成績，就知道他是名很棒的捕手，從球季第1天，他就會關心我們的溝通是否一致，對我幫助很大。」

過去沒有其他韓投在季後賽奪過勝投，柳賢振參加4年季後賽，個人就奪3勝，而田中將大6日先發5局奪第4勝，超越松坂大輔，成為日本和亞洲季後賽最多勝投手。若2隊都晉級，相較田中要強碰太空人三巨頭，奪勝難度高，柳胖或許有機會追上他。

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柳胖隊友前田健太也是季後賽狀況超火投手，出賽2場飆7上7下，堪稱道奇救火第一人選，從2017年起連3季，他都被賦予大場面登板的重責，因而奪下2勝，並列亞洲第4多，今年也有勝投入袋的機會。

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