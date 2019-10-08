9上2出局後翻盤 勇士不思議

紅雀終結者馬丁尼茲放火，遭勇士逆轉聽牌。（法新社）

〔記者吳清正／綜合報導〕勇士昨在9局上2出局後連得3分，以3：1逆轉擊敗紅雀，在5戰3勝制的分區季後賽取得2勝1敗領先。

勇士史萬森（左）在9上敲出追平二壘打，助隊演出精采逆轉勝。（今日美國）

勇士精神領袖、一壘手佛里曼表示：「我想這是我打過最棒的比賽，最後心情就好像搭雲霄飛車，太不可思議了。」

紅雀先發投手韋恩萊特前7局只被擊出3支安打，並靠著第2局卡本特高飛犧牲打送回二壘打上壘的歐蘇納，取得1：0領先，雖然韋恩萊特投球數破百後，第8局被敲1支安打、2次四壞球形成滿壘，勇士仍無功而返。

史萬森關鍵追平安

9局上紅雀終結者馬丁尼茲一上場就被唐納森擊出二壘打，馬丁尼茲連投2次三振後，故意保送代表超前分的老牌捕手麥肯，被史萬森擊出追平的二壘打，杜瓦爾再安打送回2名跑者，3：1超前。

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勇士22歲超嫩先發 7局僅失1分

「基於麥肯的季後賽經驗和其它一切，」史萬森表示：「如果他們選擇和麥肯對決，我會很驚訝，所以那時我就戴上打擊手套了。」

勇士隊由22歲的索洛卡先發，這是他生涯季後賽初先發，力投7局只被擊出2支安打失1分，投出7次三振，不僅成為1991年21歲的艾維里以來，隊史最年輕的季後賽先發，連續解決17名打者創下隊史季後賽紀錄，也是大聯盟季後賽史上至少投7局、只被2名打者上壘的最年輕投手。

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