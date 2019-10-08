太空人拚橫掃 媒體「被葛蘭基了」

光芒背水一戰重任，由摩頓扛先發。（美聯社）

〔記者徐正揚／綜合報導〕美聯分區系列賽今天進行第3戰，太空人、洋基只要獲勝，便以直落三橫掃對手提前晉級，太空人「三巨投」之一葛蘭基只用67個字回答8個提問，包括3次「我不知道」，還沒上場投球就讓媒體「被葛蘭基了」。

太空人今拚晉級，先發葛蘭基在賽前記者會超「省話」，成為話題之一。（美聯社）

省話一哥 67字解決8問題

葛蘭基曾被診斷出憂鬱症、社交恐懼症，昨天被媒體問：「距離前次先發有段時間如何準備？」他說，「每天傳接球。」被問「怎麼看前兩場韋蘭德、柯爾的好投？」他說「很棒！」最後被問「光芒打者有怎樣的威脅性？」他說出最長的「他們有好打者、好跑者」。

洋基搶晉級 派塞維里諾先發

太空人總教練辛奇稍後受訪，得知大聯盟官網統計，葛蘭基與實際提問有關的回答才43個字，他卻用2069個字回答11個問題，不禁笑說，「我講的比葛蘭基多吧？」光芒把背水一戰的重任交給前年曾隨太空人贏得世界大賽冠軍的摩頓。

洋基在本季拿18勝的赫曼涉及家暴遭禁賽後，於季後賽開打前就決定今天改派塞維里諾先發，他趕在9月傷癒復出，自認獲得充分休息，對前年美聯外卡戰對雙城僅先發0.1局就狂失3分，笑說，「已經忘記那場比賽，目前狀況很好，準備迎接挑戰。」

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