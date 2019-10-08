世錦賽》台灣體操男團 暌違56年再闖東奧

唐嘉鴻領軍台灣男子成隊，拿下東奧4張門票。（資料照）

〔記者林岳甫／綜合報導〕由李智凱、唐嘉鴻、徐秉謙、蕭佑然及游朝偉組成的台灣男子隊，前天在2019年斯圖加特世界體操錦標賽成隊資格賽斬獲250.093分，昨提前確定拿到明年東京奧運4張團體門票，5人的心情從觀賽的忐忑不安變成如釋重負，一同開心迎接進軍奧運的大禮。

李智凱領軍台灣男子成隊，拿下東奧4張門票。（資料照）

這也是台灣繼1964年東京奧運之後，暌違56年再度取得男子成隊奧運門票。

男團取得4席東奧門票

昨晚6組資格賽結束後，台灣隊排名第5，僅次於美國250.359分、中國256.821分、日本258.026分、俄羅斯259.928分。

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資格賽今日凌晨落幕，剩烏克蘭、南韓、英國、荷蘭、瑞士、羅馬尼亞，即使6國成績超越我國，我仍排在第11，不會跌出安全名單，確定提前拿到奧運資格。

進步11.898分 官網大讚

台灣隊本屆資格賽成績比上屆高出11.898分，被國際體操總會視為一大驚奇，並撰文大讚我表現出色，值得進軍東京奧運。

李智凱、唐嘉鴻近年在國際賽發光發熱，教練林育信、翁士航也專注為選手調整訓練課表，加上徐秉謙、蕭佑然、游朝偉都有所貢獻，齊心完成成隊進軍奧運的夢想。

台灣隊昨天休兵，全隊無人敢放鬆，早上按表操課訓練，再來則留在現場觀戰其他組賽事，各個心情都像等放榜。唐嘉鴻透露，「全部人的開心都只留在資格賽成績揭曉後，第2天進到體育館變得很緊張。」

李智凱、唐嘉鴻拚個人賽

李智凱個人全能、鞍馬及唐嘉鴻的單槓，還有機會晉級8強決賽。李智凱表示，很開心能拿到奧運資格，但還有成隊、單項等決賽，不會就此懈怠，要繼續備戰，力拚好成績。

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