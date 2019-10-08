世錦賽「擲」落第10 鄭兆村︰讓大家失望了

鄭兆村昨在世錦賽男子標槍決賽失常，只名列第10。（路透）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「對不起，讓大家又多一次失望！」被看好在2019年杜哈世界田徑錦標賽為台灣進帳隊史首面獎牌的「黃金右臂」鄭兆村，昨在男子標槍決賽以77公尺99名列第10，他將收拾失利的情緒，20日在桃園全運會尋求3連霸。

鄭兆村今年不只斬獲明年東京奧運門票，並在好手如雲的鑽石聯賽拿到1金、2銀、1銅及第4名，本季最佳落在89公尺05，成為台灣突破世錦賽獎牌荒的希望。

鄭兆村資格賽以83公尺40擇優晉級，昨決賽前3次試擲都找不到節奏，提前遭淘汰無緣進行後3擲，低迷狀況宛如去年亞運，當時他僅擲出79公尺81，以第5名作收。

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鄭兆村未忘記亞運的失敗，他會把這次的失利加上去，當作未來成長的養分，努力找出更穩定的投擲方式，希望東京奧運不再失常。他表示：「我亞運完全不知道發生什麼事，這次世錦賽至少知道自己的節奏出問題，回台後再調整。」

格瑞那達21歲新星皮特斯生涯首次踏上世錦賽決賽，就以86公尺89奪隊史第2金，他說：「我想藉這面金牌告訴我的同胞，我都能辦到了，大家也有機會成為世界冠軍。」

本季最佳90公尺61的愛沙尼亞好手柯特，昨第5擲發生左肩脫臼，甚至被擔架抬出場，最後仍以86公尺21摘銀，並親自出席領獎。德國維特爾衛冕失利，以85公尺37鍍銅。

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