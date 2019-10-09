世錦賽》貓跳絕技被認證 唐嘉鴻信心大增

2019年體操世賽男子單槓、鞍馬決賽選手

「世界貓王」週日爭牌

唐嘉鴻單槓項目的貓跳動作，在國際體操總會（FIG）技術會議被認證是全球最頂尖。（資料照）

〔記者林岳甫／越洋採訪報導〕「世界貓王」唐嘉鴻的貓跳動作，在國際體操總會（FIG）技術會議被認證是全球最頂尖，令他信心倍增，在2019年斯圖加特世界錦標賽單槓資格賽以14.933分名列第1，連兩屆躋身決賽，週日晚間10點22分將挑戰生涯首面世錦賽獎牌。

唐嘉鴻去年首闖世錦賽單槓決賽，最終獲第5名。近一年雖腳傷纏身，但無論在台師大或國訓中心備戰，教練翁士航仍細心照顧，並安排完善訓練計畫。翁士航透露：「嘉鴻腳受傷是意外，但我們都有按表操課，持續強化單槓動作的扎實度。」

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唐嘉鴻把單槓成套動作練到爐火純青，在本屆資格賽以難度起評分6.200分，執行分拿到8.733分，令各國教練、裁判眼睛為之一亮。

值得一提的是，唐嘉鴻的貓跳動作在賽前技術會議獲認可，成為此行意外收穫。翁士航說，「單槓向來是歐洲國家強項，而嘉鴻的貓跳能被拿出來當範本，顯見現階段的動作完美，讓我們獲得更多信心，現在大家都稱嘉鴻是『世界貓王』。」

若完美落地 有望破15分

唐嘉鴻強調，決賽會盡力發揮，希望不留遺憾。翁士航評估，愛徒現階段的槓上動作毫無瑕疵，決賽的難度起評分會與資格賽相同，只要能完美落地，不僅分數有望突破15分關卡，也大有機會站上頒獎台。

上屆金牌、33歲老將松德蘭德在資格賽因嚴重失誤，僅獲11.766分無緣晉級；上屆分居第3、4名的美國米庫拉克、克羅埃西亞薩比克，將是唐嘉鴻爭金的勁敵。

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