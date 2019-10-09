台灣體操男團排第8 首闖世錦賽決賽

台灣男子體操成隊名列第8，隊史首度闖進決賽。（取自徐秉謙臉書）

〔記者林岳甫／越洋採訪報導〕台灣男子體操隊在今年世錦賽脫胎換骨，「雙雄」李智凱、唐嘉鴻領軍，搭配徐秉謙、蕭佑然、游朝偉，在成隊資格賽斬獲250.093分名列第8，隊史首度闖進決賽，今晚7點45分將與另7支世界強權同場較勁。

台灣男子成隊今年表現亮眼，共收下亞錦賽銅牌及拿坡里世大運銀牌，都是隊史最佳。

台灣上屆世錦賽僅以238.195分名列第17，如今戰力大幅提升，成功叩關決賽，將與俄羅斯、中國、日本、英國、瑞士、美國及烏克蘭等勁旅比拚。唐嘉鴻說：「我從來沒想過能晉級世錦賽成隊決賽，到時我上場也算是美夢成真。」

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教練林育信也為選手努力創造歷史感到光榮，他當年許下3個夢想，分別是亞運、世大運奪金，及帶領男子體操以成隊方式進軍奧運，現在一一實現。他說：「我一路上歷經許多波折、低潮，都秉持著踏實築夢的信念，也全部都熬過了，我這幾天起床還是覺得這一切很不可思議，我們竟然有4個人能進軍奧運。」

李智凱、唐嘉鴻首闖全能決賽

不僅成隊寫下歷史，連過去無人躋身的個人全能決賽，本屆都有台灣選手名列其中，今年亞錦賽金牌、世大運銅牌李智凱以84.481分排名第7；唐嘉鴻以82.763分居14名，雙雙取得決賽門票，聯手再創新猷。

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