12強賽開訓 老少搶頭香

林凱威（記者林宥辰攝）

胡金龍、林凱威報到

〔記者吳清正／桃園報導〕世界12強棒球賽台灣隊昨第一階段開訓，首日只有全隊最資深的胡金龍和投手群最年輕的林凱威報到，要等中職總冠軍賽後才會全員到齊。

教練團目前也只有外野教練黃甘霖報到，投手陳鴻文、捕手林祐樂今將加入集訓，外野手蘇智傑則預定12日報到。

請繼續往下閱讀...

佔台灣隊最多人的桃猿和中信兄弟還要打總冠軍賽，旅外球員中，投手江少慶跟著台灣隊牛棚教練王建民在悍將秋訓，投手胡智為參加冬季聯盟比賽，旅日的王柏融、陳冠宇、宋家豪和張奕都先留在日本自主訓練。

23歲的響尾蛇1A投手林凱威，高中畢業後首度入選國家隊，就是頂級國際賽的12強賽，他感到有些不可思議，但也很開心可以和很多前輩一起比賽。

林凱威表示，之前王建民去美國看他比賽時，曾開釋他「走越遠、越美麗」，集訓期間很想再請教王建民很多事情，包括在國外投球如何調適心情，尤其是面對很多觀眾時；也想看李振昌、陳鴻文等前輩的投球，一定可以學到東西。

林凱威今年投出生涯最快的95英里（約153公里）球速，他表示，球質和場上狀況處理也有進步，希望能在12強賽表現出來，幫助球隊贏球。

台灣隊10月10日放假，11日起練3休1，預定10月底至少打2場自辦熱身賽，11月2日、3日在官辦熱身賽出戰古巴和澳洲，備戰11月5日開打的12強賽。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法