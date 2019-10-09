猿未了心願 3連霸盡力而為！

台灣大賽桃猿少了1勝的優勢，林泓育（右）認為會有影響。（記者林宥辰攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕備戰台灣大賽，桃猿、中信兄弟都在昨天展開練球，相較中信兄弟今天開始分組對抗，猿隊選擇僅練球，猿隊總教練洪一中鼓勵全隊：「盡力而為！」

備戰台灣大賽，桃猿昨展開練兵，洪總說：「正常練球、盡力而為就好」。（記者林宥辰攝）

例行賽太操 不安排對抗賽

洪總說：「大家累的累、痠的痠，正常練球就好，不會再特別安排紅白賽。臨時抱佛腳也沒太多用處，大家盡力而為就好。」

今年下半季，桃猿中斷連續5個半季奪得季冠軍的霸業，和前兩年相比，今年台灣大賽少了1勝優勢。洪總認為，少了1勝倒不影響投手調度，因為也是要看前兩戰戰況，且去年台灣大賽，猿隊也曾一度被獅隊追平，今年每場球仍是全力以赴。

少1勝優勢 洪總：不影響投手調度

少了1勝優勢，就代表猿隊要締造三連霸就得紮紮實實拿下4勝，身經百戰的林泓育認為：「當然有差！」他解釋，多1勝或少1勝，對雙方勝負都差很多，每場的勝負也會影響下一場，但即使是前兩年有著1勝優勢，也都打得辛苦，「自己角色扮演好最重要，打就打好、蹲捕守好，就算場邊加油也要加好。」

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林泓育有句名言：「每場比賽都很重要，也都很不重要。」他說：「每場比賽都一樣，想贏球是正常，但比賽張力其實都是自己想像的，不會因為比賽的不同，就比較不想贏。真正大賽來臨前，對我來說，作息也都一樣。」

猿象最後一戰 前2場票房熱

這次系列戰，堪稱猿、象的「最後一戰」，明年起猿隊由樂天接手經營，兄弟人氣王彭政閔也將在本季結束後正式高掛球鞋。前2戰門票吸引球迷踴躍搶購，目前首戰僅剩不到千張票，次戰票房則是1萬5千人。

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