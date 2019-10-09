鵜鶘狀元郎 灌籃灌到飽

被譽為「詹姆斯接班人」的鵜鶘狀元郎威廉森，昨在熱身賽上演灌籃秀。（今日美國）

NBA開季倒數 老將新秀博版面

前言︰NBA開季進入倒數階段，球員利用季前熱身賽調整狀態，今夏選秀備受期待的超級新星威廉森和八村壘昨首度亮相；轉戰火箭的球星魏斯布魯克，與哈登第一次在實戰中連線，提前驗收磨合成果，以及新賽季前進活塞的「飆風玫瑰」羅斯，場上表現都是球迷關注焦點。

威廉森 被譽大帝接班人

〔記者吳孟儒／綜合報導〕被譽為「詹姆斯接班人」的鵜鶘狀元郎威廉森，昨在熱身賽展現勁爆體能，頻頻起飛爆扣，做為登上NBA的自我介紹，此役他繳出16分、7籃板，助隊以133：109大勝老鷹。

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威廉森身高6呎7吋（約201公分）、體重285磅（約130公斤），擁有傲人體能條件，大學時期被稱之為「杜克怪物」，形容他可怕的運動能力及全能表現，夏季聯賽雖因膝傷只打1場，仍難掩鋒芒。

昨威廉森展示出色運動能力，多次在人群中騰空而起，單手將球灌進，讓球迷大飽眼福，但他強調，「只靠灌籃是無法走到最高殿堂，我必須擁有成為一名優秀球員的其他特質。」

在踏上NBA之前，威廉森已被寄予厚望，鵜鶘主帥詹崔表示，他不會拿現在僅19歲的球員與詹姆斯甚至是其他球員比較，指引他未來前進的方向，而是盡其所能保護他，避免給予他額外壓力，造成反效果。

外線較弱 全場4次失誤

威廉森首次登場，精彩灌籃秀固然令人眼睛為之一亮，但投籃能力仍有待加強，他在大學時期的三分球命中率為33.8％，昨2度在外線出手全數盡墨，《CBS Sports》給出「不盡理想」的評價。此外，他全場出現4次失誤，詹崔點出其缺點，「他在防守上還得多下點功夫，這也是剛進聯盟的菜鳥得好好學習的地方。」

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