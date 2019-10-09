哈登合體魏少 接力飆分

魏斯布魯克（右）與哈登（左）在熱身賽登場，兩人合體飆出47分。（美聯社）

輪流上陣

共拿下47分13助攻

〔記者吳孟儒／綜合報導〕從雷霆轉戰火箭的魏斯布魯克，昨首度與哈登在熱身賽亮相，兩人三節打完提前下班，繳出47分、13助攻的成績單，最終衛冕軍暴龍以134：129逆轉勝。

今年季後各隊展開激烈的軍備競賽，火箭透過交易換來魏斯布魯克，期待他與哈登組成聯盟進攻火力最兇猛的後場組合，昨兩人在東京舉行的熱身賽首度同場先發，開賽沒多久就成功連線，魏少妙傳助攻，埋伏外圍的哈登投進三分球。

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哈登上半場一枝獨秀攻下27分，全場14投11中高效率進帳34分，過去多是主導進攻的魏少，連3季平均出手次數超過20次，昨僅10投4中拿13分。

莫雷風波 央視不播熱身賽

火箭教練丹東尼昨讓哈登和魏少在首節打完後接力上陣，同場機會並不多，擁有出色進攻能力的兩大球星，在場上的球權分配問題仍待解答，明天兩隊將再次交鋒。

另一方面，火箭總管莫雷近日因力挺香港抗議行動，引發中國民眾大力反彈，哈登主動道歉並表態「愛中國」，但該起事件不斷發酵，中國官方及當地贊助商陸續拋出拒絕合作聲明，央視昨宣佈不轉播在中國舉行的熱身賽，不過，籃網及湖人都已抵達上海，比賽將在明晚7點30分舉行。

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