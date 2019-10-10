太久沒打冠軍戰 尼克被杜蘭特塑膠

明星前鋒杜蘭特今年夏天轉戰籃網。（資料照，今日美國）

〔記者粘藐云／綜合報導〕明星前鋒杜蘭特今年夏天轉戰籃網，日前接受專訪時，談到新球季西部列強的競爭以及當初選擇加盟籃網而非尼克的主要原因。

尼克曾在1970、1973拿下總冠軍，而最近一次闖進冠軍戰已是1993-1994球季，東部勁旅的榮光早已逝去，杜蘭特說：「我看過尼克打總冠軍戰，但比我晚出生的小孩就沒看過了，對年輕人來說，這支球隊不像勇士、湖人那樣酷。」杜蘭特坦言，自己並未考慮過加盟尼克，也未對這支球隊多加研究。

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至於對新球季西部戰況的看法，杜蘭特表示，自己看好快艇更勝湖人，「我從帳面實力去分析，跟湖人相比，快艇陣中許多具有天賦的球員，但整個球季很長，永遠也不知道會發生什麼事。」

西部預測 KD看好快艇

洛城雙雄湖人、快艇，今夏大幅補強，躍升為爭冠熱門球隊，湖人網羅A.戴維斯和詹姆斯聯手，快艇找來雷納德、P.喬治，杜蘭特坦言，雷納德在場上具有威脅性，總能造成防守者困擾，也看好他能幫助快艇創出佳績。

過去5個球季，西部冠軍都由勇士拿下，但今年勇士少了杜蘭特、伊古達拉等人，加上K.湯普森受傷，至少要休息到明星賽後才能復出，戰力大打折扣，灣區大軍威脅性已不如以往。

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