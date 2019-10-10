勝投王「嘟嘟」獲東山再起獎

獅隊潘威倫獲得東山再起獎，是中職史上第一人。（資料照）

143勝設下嘟嘟障礙

〔記者林宥辰／台北報導〕中職2017年設立東山再起獎，遴選方式和年度MVP等獎項不同，不經投票而由聯盟開會討論，前兩年獎項得主從缺。今年，獅隊「嘟嘟」潘威倫不僅克服傷勢重返一軍賽場，還以143勝躍居台灣職棒勝投王，獲得史上首位東山再起獎殊榮，實至名歸。

東山再起獎意義不同於最佳進步獎，主要為鼓勵克服傷勢困擾、重返職棒戰場的球員，潘威倫前年10月因腹肌拉傷提前脫離戰場，去年又因春訓時右腳肌腱撕裂傷，整季在一軍僅有1場出賽。

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今年，潘威倫克服傷勢重返一軍，再次成為獅隊先發輪值中要角，全年戰績8勝7敗，9月8日面對中信兄弟拿下生涯第142勝，正式超越陳義信兩聯盟通算勝投，成為台灣職棒最多勝的投手，此紀錄堪稱「嘟嘟障礙」。

獲得東山再起獎殊榮，潘威倫感謝聯盟，他說，很感謝各界的肯定，此獎是給受傷回歸球員的一道曙光，自己今後也會繼續努力。

潘威倫立下生涯里程碑，也替獅隊立下汗馬功勞，無奈獅隊戰績仍墊底，球隊預計11日就展開秋訓，以年輕選手為主、練5休1，潘威倫、高國慶和陳鏞基等資深選手則自主訓練調整。

獅釋出買嘉儀等4球員

獅隊昨也公布戰力外名單：捕手徐政斌、投手郭力瑋、一壘手買嘉儀和外野手方昶詠。球隊表示，未來不再釋出球員。至於劉育辰能否保住總教練，近期也將明朗。

自由充電站

中職年度個人獎有設立最佳進步獎，兩年前起則增設東山再起獎，兩者之間立意不同、遴選方式也不同。和最佳進步獎相比，東山再起獎顧名思義，為鼓勵克服低潮重拾身手的棒球員而設立。

最佳進步獎鼓勵成績和去年相較進步甚大之球員，由媒體票選，東山再起獎則為鼓勵傷後復出或克服低潮重返球場的球員，由聯盟開會討論後決定。（記者林宥辰）

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