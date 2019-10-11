台灣大賽》彭政閔紀錄等身 爭霸賽有機會+2

彭政閔挑戰中職台灣大賽紀錄

〔記者吳清正／台北報導〕中信兄弟彭政閔今年在生涯最後一個球季達成2000支安打里程碑，並以得分1090分改寫中職紀錄，而在最後的總冠軍賽，他也將挑戰多項紀錄，並爭取生涯第1個總冠軍賽MVP。

彭政閔在總冠軍賽出賽56場排名第2，雖然已追不上張泰山保持的66場紀錄，但累計成績毫不遜色，安打73支和得分39分都和張泰山並列第1，只要今年持續有進帳就成為史上第1。

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彭政閔保持連續6場打點的總冠軍賽紀錄，生涯36分打點將挑戰統一獅高國慶的42分紀錄；被故意保送5次也是總冠軍賽紀錄，生涯30次四死球僅次於前統一獅羅敏卿的33次。

彭政閔保持的總冠軍賽紀錄還有19支二壘打、27支長打、116個壘打數，他也是總冠軍賽史上唯一打出場內全壘打的球員。

彭政閔新人球季2001年就以打擊率0.464、2支全壘打、10分打點，獲選總冠軍賽優秀球員，03、09和16年再度得獎，4度得獎是史上最多，其中09年以2支全壘打和8分打點奪得打擊雙冠王，打擊率0.355，如果兄弟贏得總冠軍，他也是MVP第一人選，可惜兄弟鏖戰7場敗給統一獅，他再和MVP擦身而過，今年若能首度拿到MVP，也代表兄弟贏得總冠軍，彭政閔的球員生涯將畫下超完美句點。

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