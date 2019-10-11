奪合體首勝 魏少哈登「平分」秋色

哈登（右）昨先發上陣，進帳22分、9助攻。（法新社）

魏斯布魯克（見圖）與哈登合體第2戰，終於擊敗暴龍拿下勝利。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕火箭、暴龍昨在日本埼玉縣進行NBA海外賽第2戰，火箭「雙核心」哈登、魏斯布魯克即使三分球手感不佳，在第三節改靠優異的身體素質，聯手進帳17分、全場斬獲44分，率隊以118：111擊敗衛冕軍暴龍，收下合體首勝。

皆先發上陣 各拿下22分

在日本賽展開前，火箭在美國打2場熱身賽，始終未見魏少的身影，而魏少在海外賽正式歸隊，與哈登開始培養默契，昨兩人先發上陣，但上場時間皆未超過30分鐘。

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全隊轟三分 命中率不佳

哈登進帳22分、9助攻，魏少22分、4助攻，但近2季頻頻用大三元寫紀錄的魏少，目前兩戰場均僅2.5助攻、5籃板，新賽季想完成連3季場均大三元難度激增不少。

火箭是近年NBA最會投三分球的隊伍，上季例行賽場均出手45.1次及命中16.3顆，皆為聯盟最多。他們這次來到日本賽也想用犀利外線火力回饋在地球迷，首戰三分球53投18中，昨更是濫投多達64次，卻只投進17顆，命中率僅26.6％，至於哈登、魏少共計19投4中。

在美國境內進行的熱身賽，今夏轉入活塞的「飆風玫瑰」羅斯昨替補上陣24分鐘，繳出18分、5助攻高效率表現，率隊以124：117打敗獨行俠。他說：「我在活塞的最大作用就是要提升隊友的表現。」

至於備受期待的鵜鶘狀元威廉森，昨在熱身賽第2戰再秀爆扣籃框戲碼，全場13投12中，轟進29分外帶4籃板、4助攻，助隊以127：125氣走公牛。

活塞羅斯（左）昨替補上陣攻下18分，表現傑出。（法新社）

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