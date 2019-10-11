體操世錦賽》瞄準單項獎牌 李智凱、唐嘉鴻今初征全能

李智凱挺進今日全能決賽，力拚連2屆世錦賽奪牌。（資料照，歐新社）

唐嘉鴻傷勢好轉，提升吊環難度分，展現全能項目的競爭力。（資料照，法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕李智凱、唐嘉鴻前天率隊在2019年斯圖加特世界體操錦標賽男子成隊決賽，奪隊史最佳第6名，兩人今晚10點再迎來全能決賽初體驗，終極目標則是在週六鞍馬、週日單槓，力拚站上頒獎台。

李智凱 明再拚鞍馬決賽

李智凱近年鞍馬表現亮眼，取2面世大運金牌、亞運金牌及世界盃巡迴賽3金、3銀，而他今年勤練全能收到成效，本屆資格賽以84.481分排名第7，首闖世錦賽決賽。

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台灣選手過去出征國際賽目標都擺在單項，無人敢奢望躋身成隊、全能決賽。教練林育信表示，李智凱4月轉練全能，就是以晉級世錦賽決賽為目標，期間熬過各式艱難訓練，並在亞錦賽奪金、世大運鍍銅，現在又完成進入決賽之目標，證明肯努力，一定有機會締造歷史。

唐嘉鴻 成績隨傷勢好轉

唐嘉鴻今年因腳傷纏身，始終無法在全能項目出征，隨著傷勢好轉，他在8月底世錦賽國手選拔將全能總分突破84分，締造生涯最佳，本屆資格賽以82.763分居14名。教練翁士航透露，「以前嘉鴻的吊環成績真的不能看，今年難度起評分進步不少，是他在全能項目具競爭力的關鍵。」

俄羅斯達拉洛揚將尋求全能2連霸，他資格賽86.531分落後隊友納戈爾內的87.333分排名第2，而中國名將肖若騰是2017年世錦賽金牌，被視為另一奪金熱門。

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