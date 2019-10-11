ABL》夢想家「黃金」陣容 衝著勇士來

夢想家稱補強楊敬敏（左）是為了和勇士林志傑分庭抗禮。右為王柏智。（資料照，取自寶島夢想家臉書）

東南亞職業籃球聯盟昨在菲律賓舉行開季記者會，寶島夢想家張宗憲（右起）與富邦勇士林書緯代表母隊出席。（取自ABL推特）

〔記者粘藐云／綜合報導〕東南亞職業籃球聯盟（ABL）昨在菲律賓舉行開季記者會，今年台灣有寶島夢想家和富邦勇士兩支球隊參與，兩隊今夏積極補強，富邦網羅林志傑，夢想家則找來楊敬敏，「黃金世代」成員將再度對壘。

2019-20球季為寶島夢想家加入ABL第3季，上季夢想家闖進季後賽，但吞下二連敗後無緣問鼎冠軍，今年捲土重來，網羅楊敬敏及畢業自國體大的中鋒王柏智等人，盼打出更亮眼成績。

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今年多了富邦勇士的加入，將上演「寶島內戰」，夢想家董事長張承中笑稱，找楊敬敏就是為了和林志傑分庭抗禮，「簽下阿敏是被刺激到，要拿來對付志傑，且從觀護盃就知道，阿敏的實力還是不在話下。」

今年加入ABL的勇士，日前帶著前SBL洋將賈西亞、布拉參與亞冠盃，但布拉已1年沒打球，狀況仍得調整，總教練許晉哲說：「我們現在只能算是1.5個洋將，目前得儘快將洋將補齊。」但他認為林志傑的加入大幅提升球隊戰力，且以他的能力，可以與洋將抗衡。

勇士後衛林書緯則認為，轉戰ABL為全新的挑戰，不只得飛往各地打客場比賽，聯盟也有許多來自不同國家的好手，更具競爭力。

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