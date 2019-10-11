德國桌球公開賽》「雙10配」慶雙十 開紅盤晉8強

林昀儒（左）／鄭怡靜（右）暌違3個月再度合拍，於德國賽開出紅盤，晉級8強。（資料照，取自國際桌總官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕「雙十組合」林昀儒／鄭怡靜昨天在雙十節重新合體，在德國桌球公開賽混雙首輪打出慶祝行情，以3：1逆轉比利時搭檔紐汀克／龍麗莎，挺進8強，今天將迎戰南韓組合李尚洙／田志希。

世界排名都是第10的林昀儒、鄭怡靜，今年已攜手拿下阿曼、中國及香港公開賽冠軍，但林鄭配自七月澳洲公開賽之後就未再連袂出賽。這次德國公開賽之前，鄭怡靜還特別到宜蘭和林昀儒一起練球，熟悉球路與默契。

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名列第二種子的林昀儒／鄭怡靜，面對比利時組合，首局還在尋找比賽感覺，無謂失誤過多，以6：11失手，但隨後很快就掌控局面，以11：4、11：6、11：4連下三城。

男雙方面，八月底捷克公開賽聯手奪銀的廖振珽／林昀儒，榮膺頭號種子，首輪毫無懸念以3：1擊退奧地利組合賈多斯／哈貝松，8強戰將和莊智淵／陳建安上演「台灣內戰」。

2013年勇奪世錦賽男雙冠軍的莊智淵／陳建安，以直落三力退比利時迪佛斯和芬蘭歐拉的跨國聯軍，搭上8強列車。

女雙方面，國泰組合陳思羽／鄭先知首輪以3：1收拾芭拉佐娃／瑪蒂洛娃，8強將遭遇頭號種子中國孫穎莎／王曼昱。

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