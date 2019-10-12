柯爾出手勝利保證 太空人美聯爭冠

柯爾在殊死戰先發8局飆10K，僅掉1分，助太空人挺進美聯冠軍戰。（美聯社）

太空人慶祝晉級，柯爾（中）脫帽向觀眾致意。（美聯社）

太空人挺進美聯冠軍戰，柯爾（脫帽者）是最大功臣。（美聯社）

太空人艾圖維（右）第8局敲出全壘打，成為大聯盟季後賽史上最多轟的二壘手。（法新社）

先發8局飆10K 光芒失色

〔記者倪婉君／綜合報導〕當比賽非贏不可時，交給「壞人」柯爾就對了！他昨再度繳出8局10K僅失1分的超凶表現，率太空人6：1在殊死第5戰擊敗光芒，準備明天和洋基展開7戰4勝的美聯冠軍戰。

「當有柯爾在投手丘上，我們就贏了！」太空人總教練辛奇用一句話說明柯爾今年有多會贏，也讓他成為今年季後賽令其他球隊望而生畏的先發投手。太空人明星外野手史普林格就忍不住說柯爾，「他真是個壞人！」

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柯爾對光芒有多「壞」？他用107球投完8局，只被光芒打者敲出2支安打，包括被5棒索賈德轟出陽春砲，也是他失的唯一一分，但總共送出10次三振。太空人主場湧進4萬3418名球迷，也為柯爾的K功折服。

艾圖維補刀 最會轟二壘手

當太空人確定挺進美聯冠軍戰，柯爾向全場球迷脫帽致意，在本季9月19日完成單季300K時，他也做了同樣的事。「這是我們拚戰整季162場比賽的理由，球迷一整年都進場相挺，他們看得懂好球，也知道什麼是精彩守備，他們更樂於帶來能量。」

明起戰洋基 國聯冠軍戰今開打

太空人打線也很挺柯爾，1局下就攻回4分，8局再靠布蘭特利和艾圖維的背靠背全壘打增添保險分。艾圖維擊出生涯季後賽的第11轟，締造大聯盟二壘手新猷。

美聯冠軍戰明天在太空人主場開打，國聯冠軍戰則於今早8點展開首戰，國民將作客紅雀主場，由桑契斯先發，迎戰麥克拉斯。

只是美聯和國聯冠軍組合都出爐後，也讓「老爹」歐提茲成為另類焦點，因為這位紅襪傳奇名將預測的4支晉級隊伍全數淘汰，他認為光芒將在世界大賽和道奇交手，當然也不會成真。

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