日職季後賽》陽岱鋼替補上場 看準首球開轟

陽岱鋼季後賽首打席第一球就開轟，可惜巨人最終吞敗。（取自巨人推特）

〔記者倪婉君／綜合報導〕在巨人「聽牌」日本大賽後，陽岱鋼昨役終於等到打擊機會，面對第1球就出擊，結果在季後賽首打席就開轟；可惜的是，巨人在9局上遭阪神砲轟以6：7落敗，目前戰績3勝1敗，要等明天才能再挑戰日本大賽門票。

巨人失守 阪神開胡

在昨賽前，巨人已取得3勝0敗的絕對優勢。陽岱鋼雖連3戰未能排入先發打序，但昨役4局下就有打擊機會，面對阪神後援左投島本浩也的第1顆138公里指叉球，就轟出特大號的中外野陽春砲，幫助球隊取得4：1領先。

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「最棒的結果！」對於這一轟，陽岱鋼表示自己抱定從第1球就要積極進攻的想法，也很開心能有最棒的結果出現。陽岱鋼在跑壘時，還特別朝著休息室先甩掉棒子再比1，向球季結束要退休的老將阿部慎之助致意。

陽繞壘向阿部致意

但巨人球迷沒開心多久，5上巨人牛棚失守，單局就失5分，也讓比分瞬時變成4：6落後；巨人4棒岡本和真雖在5下轟出兩分砲追平比數，但阪神在9上靠7棒大山悠輔的致勝陽春砲，終於要到1勝。

洋聯方面，軟銀以7：0擊敗西武，取得3勝1敗的聽牌優勢。今日賽事因颱風延賽，兩聯盟季後賽決勝輪只能等明天再戰。

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