體操世錦賽》李智凱 唐嘉鴻 拚鞍馬、單槓獎牌

李智凱在全能決賽鞍馬項目中，動作流暢。（美聯社）

初征全能賽試身手

唐嘉鴻全能決賽初體驗，吊環項目體態優美。（法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣「體操雙雄」李智凱、唐嘉鴻昨在2019年斯圖加特世界錦標賽男子全能決賽小試身手，即使無緣替台灣進帳首面全能獎牌，但兩人早就把目標擺在鞍馬、單槓項目，力拚站上頒獎台。

李智凱憑藉獨門的「湯瑪士迴旋」，已在國際舞台打響名號，每次出場都受到高度矚目，他今晚11點42分將於鞍馬決賽登場，尋求成為台灣首位連兩屆世錦賽奪牌的名將。台灣隊最年輕的男選手蕭佑然，也將迎來單項決賽初體驗。

李智凱在資格賽難度起評分6.200分、執行分8.766分，14.966分排名第3晉級鞍馬決賽。日前成隊決賽難度不變，執行分提高至8.800分，成為全場唯一達15分的好手；昨全能決賽完美複製，再達15.000分，為決賽增添信心。

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惠特洛克 李智凱爭金勁敵

李智凱本屆爭金最大勁敵為2016年里約奧運金牌、上屆銀牌英國名將惠特洛克，他資格賽難度6.900分，以總分15.266分技壓群雄；成隊決賽他雖把難度升至7.000分，但執行分僅7.133分。至於中國好手肖若騰昨全能決賽鞍馬成績雖衝到15.000分，但無緣躋身決賽，衛冕提前夢碎。

女子全能決賽方面，美國「黑珍珠」拜爾絲以58.999分，技壓中國選手唐茜婧的56.899分、俄羅斯梅爾妮科娃的56.399分，收下生涯第16面金牌、第22面獎牌。拜爾絲本屆還有跳馬、高低槓、平衡木及地板等決賽，有望超越白俄羅斯男子選手謝爾博的23面獎牌紀錄，成為史上最強獎牌製造機。

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