NBA》柯瑞飆神上身 1人砍40分退灰狼

雷納德（右）首秀小試身手上場11分鐘，繳出7分、6助攻。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕前役面對湖人苦吞敗仗的勇士，昨在熱身賽第2戰碰上灰狼，全隊狂飆19顆三分球，加上當家一哥柯瑞砍下40分，終場以143：123大勝對手。

勇士當家一哥柯瑞（後）進帳40分，大勝對手灰狼。（美聯社）

「希望每晚都這樣表現」

昨面對灰狼，柯瑞找回絕佳手感，僅上場25分鐘，19投14中包含6顆三分球，攻下40分、6籃板、6助攻，展現超高得分效率，他說：「希望每晚都能拿出這樣的表現。」值得一提的是，過去在甲骨文球場，柯瑞賽前最愛從球員通道投籃，但這樣的絕技無法在新的球場大通中心展現，他笑說：「我剛才為了這件事情落淚。」

今夏勇士陣容大幅變動，柯瑞毫無疑問將成為球隊進攻重要箭頭，勇士總教練柯爾說：「他今年得擔起球隊的進攻責任，當然他不可能每場都像今晚這樣打，我們得繼續提高球隊的進攻效率，以及年輕球員的能力。」

快艇雷納德首秀拿下7分

本季被看好問鼎冠軍的快艇，昨熱身賽碰上金塊，雷納德首秀小試身手上場11分鐘，繳出7分、6助攻，他表示，第一戰的目標是將訓練成果帶到比賽中，也很開心能傳出6次助攻，展現和隊友之間的默契。不過，P.喬治昨未上陣，快艇以哈瑞爾攻下15分表現最佳，最終仍以91：111不敵金塊。

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