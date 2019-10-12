林書豪宰制CBA 主配角變換自如

林書豪加盟CBA昨獲首勝。（取自林書豪微博）

〔記者林岳甫／綜合報導〕林書豪昨在中國CBA官方熱身賽第2戰被對手嚴加看管，加上球隊前三節大幅領先，僅上陣21分鐘，進帳11分、4助攻、3籃板及2抄截，最終北京首鋼以89：68大勝江蘇龍肯帝亞，也是豪小子加盟後首勝。

待9年NBA

展現1場40分實力

林書豪離開待了9年的NBA，今夏轉戰首鋼，一舉一動備受矚目。他前天在首場官方熱身賽，展現強大主宰力，18次出手命中13球，包括兩分球11投全進，轟下40分，但首鋼以3分之差不敵浙江廣廈。豪小子坦言：「我體能未調整到百分百的最佳狀態，輸球主因是關鍵時刻傳球未傳好，而在CBA會被針對防守，我會繼續努力打下去。」

林書豪昨天果然被嚴加看管，發揮不如前役亮眼，出手7次僅中1顆三分球，再靠著12罰8中，拿到11分、3籃板、4助攻與2抄截。首鋼另一洋將漢米爾頓進帳24分、6籃板，板凳出發的周儀翔貢獻10分、3籃板及4助攻。

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值得一提的是，林書豪新賽季是首鋼頭號控衛，若被對手嚴防，需利用戰術配合、為隊友製造得分機會，昨他就展現穿針引線的好功夫，透過擋切戰術，漂亮地把球送給漢米爾頓完成空中接力灌籃，成為該役最佳好球。

首鋼今晚8點50分將對上由前NBA球星馬布瑞執教的北京北控，提前上演「北京內戰」。

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