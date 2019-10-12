上海名人賽》新生代球員 轟走喬帥、費德爾

喬帥（右）看好齊齊帕斯（左）未來能問鼎球王寶座。（美聯社）

兩大霸主雙雙止步8強

費德爾在接受觀眾安慰掌聲後離場。（路透）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕世界球王喬科維奇和世界排名第3的「瑞士特快車」費德爾，在當今男子網壇展現強大宰制力，但昨天上海名人賽卻都栽在新生代球員手中，雙雙止步8強，喬帥無緣挑戰衛冕。

小茲維瑞夫打敗費德爾，興奮大叫。（美聯社）

喬科維奇前兩輪皆以直落2輕騎過關，昨雖率先搶下首盤，但世界排名第7的齊齊帕斯有備而來，連兩盤都在關鍵時刻破發，成為掌握局勢的一方，最終喬帥以6：3、5：7、3：6慘遭逆轉，沒能搭上4強列車。

齊齊帕斯、小茲維瑞夫狂喜

21歲希臘新星齊齊帕斯在今年1月澳網爆冷扳倒費德爾後聲名大噪，並於5月馬德里大師賽收服紅土高手納達爾，如今收下對戰世界第一的首勝，同時取得ATP年終賽門票，令他驚喜萬分，「到了後面，我手感越來越好，發球優勢也有展現出來，真的很開心拿下勝利。」喬帥也不吝稱讚對手，看好齊齊帕斯未來能問鼎球王寶座。

至於尋求上海賽第3冠的費德爾，第二盤展現「強心臟」化解5個賽末點，數度大吼自我激勵，但決勝盤未能延續氣勢，最終以3：6、7：6（7）、3：6不敵世界排名第6的22歲德國好手小茲維瑞夫，吞下對戰2連敗。

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