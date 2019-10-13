救世主威廉森神猛 鵜鶘熱身賽不敗

後衛沃克挹注22分，打出身價。（美聯社資料照）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕鵜鶘今夏送走明星中鋒A.戴維斯，陣容全部年輕化，讓新人接棒出頭天。怪物狀元威廉森成為球隊救世主，昨攻下全場最高26分，菜鳥後衛沃克也挹注22分，兩位新人聯手率隊以128：127險勝爵士，成為聯盟僅有3支在熱身賽3戰全勝的勁旅之一。

威廉森（左）成為球隊救世主，昨攻下全場最高26分。（美聯社）

突破銅牆鐵壁 獲戈貝爾讚賞

年僅20歲的威廉森在熱身賽就展露其天賦，昨碰上甫拿下年度最佳防守球員二連霸的戈貝爾，毫不畏懼，6次對位4投3中，並要到2次犯規，共進帳9分。精采表現連戈貝爾都讚賞，「威廉森的單打動作很純熟，護球動作也很確實，未來無可限量。」

威廉森突破戈貝爾銅牆鐵壁的嚴防，自信心大增，他表示，「能與聯盟最強防守者對決深感榮幸，今夏我持續苦練，讓進攻技巧提升到聯盟水平之上，希望能將好手感延續至例行賽。」

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後衛沃克挹注22分 打出身價

今年選秀會首輪第17順位被挑中的新人沃克，此役打出身價，替補上陣15分鐘，9投7中，包括三分球5投中4，被主帥詹崔點名是新球季的可用之兵。沃克則回應，「威廉森的表現激勵我，希望能跟上他的腳步，替球隊做出貢獻。」

上季在東部鎩羽而歸的公鹿，本季捲土重來，新科年度MVP「字母哥」亞德托昆波再進化，僅上場23分鐘，就狂砍34分，其中三分球4投3中成亮點，證明今夏苦練外線收到成效，率隊收拾獨行俠，與昨戰勝公牛的溜馬，都取得熱身賽3連勝。

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