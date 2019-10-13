桑契斯曾怕沒人要 勝利劇本超勵志

35歲的國民先發投手桑契斯，在國聯冠軍戰首戰，演出7.2局無安打，驚艷全場，助隊拿下首勝。（法新社）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕時間回推至2年前，當時還在老虎的桑契斯，繳出防禦率倒數第3的成績，麥克拉斯則是還在日本職棒打拚，誰能想到他們會在國聯冠軍賽同台對決，且在首戰雙雙繳出優質先發？

去年國聯勝投王紅雀投手麥克拉斯，先發6局只失1分，也有高水準演出。（法新社）

找回自信 成功轉型關鍵

35歲的國民先發投手桑契斯曾是老虎巨投，單季可飆200次三振奪過防禦率王，但隨年紀老化而球速下滑，前年防禦率高達6.41，更在大聯盟單季至少投100局的投手中排名倒數第3，只能黯然離開底特律。還好去年他在勇士繳出7勝6敗、防禦率2.83的不俗成績，也在季後獲得國民開出2年1900萬美元合約（約5.9億台幣）。

然而，去年在自由市場熬到2月底才簽約的短暫「失業」經驗，讓他在上個休季向經紀人說，「若我沒辦法在生日（2/27）前找到工作，我就不打了。」後來國民在去年12月就跟他簽下大約。

桑契斯近2季大幅提高卡特球的使用率，被視為成功轉型的關鍵，但他說關鍵在於自信心，「我去年開始丟卡特球，這多少有點幫助，但最重要的是找回信心，兩年前我完全沒有自信，也不曉得在比賽期間該怎麼準備。」

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麥克拉斯 2年前還在日職

紅雀投手麥克拉斯的故事更勵志，他昨役先發6局只失1分，雖仍敗給桑契斯，但去年從日職投回大聯盟後以18勝並列國聯勝投王，今年更簽到4年6800萬美元大約，如今初嘗季後賽滋味並繳首次優質先發。

「我從日本帶回來的是對棒球的熱情，」麥克拉斯曾說最想念東京巨蛋球迷，「無論什麼日子，觀眾都坐得滿滿的，他們對棒球的愛，讓我懂得投入更多熱情在球賽。」

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