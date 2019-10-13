田中高壓首戰 皮帶成看點

太空人派出葛蘭基扛美聯冠軍戰首役。（今日美國）

〔記者倪婉君／綜合報導〕帶著前年的經驗，30歲的「神之子」田中將大今早再度踏上太空人球場的投手丘，希望幫助洋基搶下美聯冠軍戰首勝，但他是否會再度緊張到忘了將皮帶穿過腰帶環，則成另類看點。

洋基田中將大今扛美聯冠軍戰首戰。（今日美國）

洋基教頭：最好的決定

「我覺得這是最好的決定，雖然就跟分區系列賽的先發輪值順序一樣難排，但我認為MASA（田中的名字）投第1場是我想要的排法。」儘管美媒認為由田中扛首戰有點意外，但洋基教頭布恩老神在在，他在球隊離開紐約之前，就告訴田中這項決定。

田中在前年美聯冠軍戰也是扛首戰，同樣是在太空人主場，他繳出6局只失2分的優質內容，但仍不敵7局只失1分的凱可，終場洋基以1：2落敗。只是田中生涯在季後賽6場先發拿下4勝、防禦率1.54的穩健表現，仍讓教練團對他有信心。

太空人省話一「葛」先發

面對大聯盟今年最多勝的太空人，田中做好充分準備，「對我來說勢必是一大挑戰，只能儘量保持一樣的備戰方式、擬定好作戰策略，再上場執行。」前役在分區系列賽對雙城5局只失1分奪勝，田中卻自曝緊張到忘記將皮帶穿過腰帶環，還被球迷開玩笑視為可以繼續維持的「迷信」。

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太空人今則如外界預測，派出「惜字如金」的35歲右投葛蘭基應戰，他在分區系列賽對光芒只投3.2局失6分吞敗。兩隊在2、3戰的先發投手都已排定，洋基將由派克斯頓、塞維里諾，迎戰太空人的韋蘭德、柯爾。

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