美冠7戰先劇透 官網押太空人

美聯官網預測首戰田中將大表現將比葛蘭基好。（美聯社）

美聯冠軍戰今天才開打，大聯盟官網已迫不及待寫好7戰劇本，球迷可以來看看官網的「神劇本」究竟準不準？

第1戰

洋基賈吉轟出雙響砲，太空人葛蘭基雖仍繳6局好投，但田中將大表現更好，7局交給勝利組牛棚守下勝利。（洋基1：0領先太空人）

第2戰

韋蘭德恢復投一休四的正常輪值，先發7局僅被桑契斯轟出全壘打，最後太空人牛棚驚險守成。（太空人1：1戰平洋基）

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第3戰

柯爾先發7.1局狂飆12次三振，並發表「賽後感言」指出，這是他大聯盟生涯最棒的經驗。（太空人2：1超前洋基）

第4戰

洋基採用假先發策略，牛棚投手格林先發抓5個出局數，隨後6名投手接替登場，太空人菜鳥先發厄奎迪的洋基球場初體驗將會找不到好球帶。（洋基2：2戰平太空人）

第5戰

在洋基球場近況不理想的太空人葛蘭基，只投2.2局就退場，其中洋基托瑞斯、英卡納西恩轟出全壘打。（洋基3：2聽牌太空人）

第6戰

韋蘭德複製2017年美聯冠軍賽G6對洋基7局無失分的表現，再度把太空人從淘汰邊緣救回來。（太空人3：3戰平洋基）

第7戰

柯爾第3球就飆到99英里，一肩扛起整座城市的希望，艾圖維開轟助陣，布蘭特利敲2分打點二壘安打，太空人慶祝3年來二度晉級世界大賽。（太空人4：3淘汰洋基）

（記者龔乃玠）

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