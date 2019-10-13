台灣大賽》廖乙忠對尼克斯 Game 2繼續熱血

台灣大賽第2戰，兄弟盼廖乙忠率隊扳平戰局。 （記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕台灣大賽今天在桃園進行第2戰，Lamigo桃猿尼克斯經過充分休息，已經準備好連續兩年扛第2戰先發；中信兄弟輸掉第1戰後，沒派洋投萊福力而是推出廖乙忠，寄望他延續球季對桃猿的壓制力，一舉扳平戰局。

桃猿尼克斯連2年扛第2戰先發。（記者陳志曲攝）

尼克斯去年在第2戰對前東家統一獅投6局飆8K、挨4安無失分，雖於2：0領先時退場，但勝投被牛棚搞掉，今年對手換成兄弟，他認為，兄弟從第1棒到第9棒的實力都很好，他會維持既定的投球策略，「一球一球地投，一個出局一個出局地來。」

尼克斯自9月起先發5場有4場至少失4分，防禦率從3.35升至3.86，他表示，今年投177局比去年142.2局多，能投滿整季並不容易，球季最後3週每場賽後，會多花時間放鬆治療，以便獲得充分休息，「目前身體感覺很有力量，我已經準備好了。」

請繼續往下閱讀...

兄弟沒派今年對戰1勝5敗、防禦率4.79的萊福力，出乎預料推出本土投手廖乙忠，他本季對桃猿防禦率3.46是對各隊最優，他也成為中職首位在台灣大賽擔任先發投手的自主培訓球員，首位以野手出賽的自主培訓球員是桃猿陽耀勳。

廖乙忠賽前表示，已被告知要分攤先發，雖不確定投哪一場，但他已經做好準備，就看教練如何決定，小學時曾看「黃金三劍客」打台灣大賽，沒想到自己第一次參與就碰上彭政閔引退年，希望盡力表現幫助球隊奪冠。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法