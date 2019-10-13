台灣比賽少 彭源堂嘆旅外生存艱辛

彭源堂拿下第二名，談到旅外生活嘆過程艱辛。 （記者廖聿偉攝）

〔記者廖聿偉／彰化報導〕台灣近年自由車賽事萎縮，僅剩環台賽和登山王等少數比賽，國內選手苦無舞台，只能選擇低薪旅外或提早退休，今年在國外打拚的選手已超過15人，創下歷年新高，留不住人才成為台灣自由車界嚴重的警訊。

今年從歐洲高士特轉戰中國美利達諾飛客車隊的國手盧紹軒透露，「台灣賽事匱乏，通常幾個月才有一場比賽，且強度不夠，國內選手經驗不足，國際賽自然難有好表現。」

台灣衝刺好手彭源堂前幾年曾赴澳洲和中國比賽，但水土不服，陷入低潮，卻仍不願放棄自由車，直到今年加入高士特車隊才漸入佳境，今年環台賽代表國家隊出賽，還拿下單站第二。他透露，「國內沒有聯賽，選手只能到國外找出路，但離鄉背井難免有風險，飲食、氣候和文化差異都需要花時間適應，過程很艱辛。」

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前國手張偉顗曾於2015、2017年自辦限時繞圈賽，但最後因經費不足、人力缺乏，只能被迫停辦。去年在自行車通路連鎖品牌「96自轉車」擔任專案經理，並與母企業一同籌備賽事，期盼振興國內自由車環境。

「96自轉車」董事長楊倩表示，多年來都在海外工作，但內心仍決定，一定要替家鄉做一件事。此次雖花費超過800萬，但看到許多旅外車手回家比賽，非常感動，期盼明年能在北、中、南、東至少舉辦五場比賽，打造完善的本土聯賽。

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