熱血追夢人 王家豪立志要為國爭光

王家豪目前國內排名第二，目標當上菁英組國手。 （大會提供）

〔記者廖聿偉／彰化報導〕近年台灣自由車人才斷層嚴重，國內既無聯賽，又沒有頂尖的職業車隊，導致許多選手提早退休。但仍有小選手勇敢追夢，效力於高士特車隊的王家豪、廖家葦，都懷有職業車手夢，選擇中斷學業，出國深造，期待有朝一日，成為一級職業車手。

素人廖家葦沒有加入科班，也未受專業訓練，憑著對自由車的熱愛，從國中就開始騎車，之後獲得企業贊助，到中國測試。廖家葦也毅然決然停止在暨南大學二年級的學業，他表示，「車手的生涯有限，家人也支持我休學，全力追夢。」

廖家葦素人出發

經過中國自由車賽的3個月歷練後，廖家葦表示有很大收穫，他說：「中國的比賽多，獎金也高，每個月約能進帳4萬台幣；希望中國聯賽是我生涯的跳板，有朝一日完成加盟歐洲頂尖車隊的夢想。」

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20歲王家豪去年從林園高中畢業，就決定放棄升學，專心朝職業車手邁進。他說，「很感謝高中教練黃晉隆的幫忙，利用人脈，給我很多機會，內心很珍惜，也給自己五年的時間，增強技術，若失敗再重返校園，不想留下遺憾。」

王家豪是國家隊U23的常客，目前在國內排名第二，他立定志向要向偶像馮俊凱學習，希望未來能當上菁英組國手，也能成為真正的職業車手。

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